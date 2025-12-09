У топі з відвертим декольте: українська модель plus-size похизувалася 17 розміром грудей на прем’єрі жахітняка

Міла Кузнєцова

Українська модель plus-size з 17-м розміром грудей — Міла Кузнєцова — відвідала у кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) допрем’єрний показ горору «П’ять ночей у Фредді 2».

Міла з’явилася на івенті у чорних штанях і бежевому топі в рубчик з відвертим декольте, яке підкреслило її пишні груди 17-го розміру.

Лук вона доповнила зачіскою з чубчиком, макіяжем із рожевою помадою і чорними сонцезахисними окулярами.

Компанію на заході Мілі склала її подруга — блогерка Антоніна Носова, яка позувала у жовтому флісовому костюмі.

Про фільм:

«П’ять ночей у Фредді 2» — це екранізація культової однойменної гри про жахаючих аніматроніків від режисерки Еммі Таммі. Перший фільм зібрав $217 млн у світовому прокаті. Він став найкасовішим фільмом жахів 2023 року.

У сиквелі з’являються вже знайомі персонажі: колишній охоронець Майк (Джош Гатчерсон), його молодша сестра Еббі (Пайпер Рубіо) і оліцейська Ванесса (Елізабет Лейл). Цього разу аніматроніки — роботизовані створіння, схожі на антропоморфних тварин, — покинуть піцерію Фредді Фазбера і становитимуть загрозу поза її межами.

Фільм в українському прокаті до 31 грудня.