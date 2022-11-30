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У топі з вінтажними перлами: Алісса Мілано продемонструвала оригінальний лук на галавечорі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
359
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У топі з вінтажними перлами: Алісса Мілано продемонструвала оригінальний лук на галавечорі

Алісса Мілано / Фото: Associated Press

Зірка популярного у 2000-х серіалу "Усі жінки - відьми" зараз знімається вкрай рідко, але іноді з'являється на вечірках, червоних доріжках та благодійних заходах тішачи шанувальників образами.

Так, учора, 29 листопада, Лісса Мілано відвідала галавечір організований організацією UNICEF, який минув у Нью-Йорку.

Для своєї появи перед камерами вона обрала оксамитовий штанний костюм від бренду A.L.C., який поєднала з атласним топом молочного відтінку від Nili Lotan, та оригінальною вінтажною прикрасою із перлів.

Доповнили образ акторки гламурний клатч зі стразами від Heliopolis та ажурні туфлі від Gianvito Rossi. Її волосся було зібране у високу зачіску з кількома випущеними пасмами, а на обличчі був ніжний макіяж.

Алісса Мілано / © Associated Press
Алісса Мілано / Фото: Associated Press

Також на цьому заході з'явилася співачка Демі Ловато та продемонструвала оригінальну чорно-білу сукню від бренду Hellessy, яку вона доповнила високими рукавичками.

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Дата публікації
Перегляди
359
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