У топі з вирізами на грудях та облізлим педикюром: Міа Ріган на вечірці в Лондоні

Дівчина приїхала на вечірку на честь 60-річчя TAG Heuer Carrera у The Outernet. 20-річна Міа приїхала на захід у чорному топі з вирізами на грудях та спідниці до колін у тон. Взута модель була у червоні босоніжки на підборах, а на плечі у неї висіла червона сумка на тонкому ремінці.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

З прикрас на Ріган було кілька сережок та годинник на зап'ясті. Волосся вона зібрала в пучок і зробила дуже насичений мейкап блакитними тінями. А губи нафарбувала червоною помадою.

Манікюру у Мії не було, а ось педикюр червоного кольору був облізлим і вимагав зняття чи заміни. Але дівчина, мабуть, не встигла це зробити.

Педикюр Мії Ріган / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Міа успішна британська модель і часто буває на світських тусовках. Щоправда не завжди разом із Ромео Бекхемом. Ходять чутки, що футболіст зараз підшукує будинок, який хоче придбати для них із Мією.

Міа Ріган і Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

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