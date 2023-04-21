Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У топі з вирізами на грудях та облізлим педикюром: Міа Ріган на вечірці в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
517
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У топі з вирізами на грудях та облізлим педикюром: Міа Ріган на вечірці в Лондоні

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Кохана Ромео Бекхема – модель Міа Ріган відвідала світську тусовку у Лондоні.

Дівчина приїхала на вечірку на честь 60-річчя TAG Heuer Carrera у The Outernet. 20-річна Міа приїхала на захід у чорному топі з вирізами на грудях та спідниці до колін у тон. Взута модель була у червоні босоніжки на підборах, а на плечі у неї висіла червона сумка на тонкому ремінці.

Міа Ріган / © Getty Images
Міа Ріган / Фото: Getty Images

З прикрас на Ріган було кілька сережок та годинник на зап'ясті. Волосся вона зібрала в пучок і зробила дуже насичений мейкап блакитними тінями. А губи нафарбувала червоною помадою.

Манікюру у Мії не було, а ось педикюр червоного кольору був облізлим і вимагав зняття чи заміни. Але дівчина, мабуть, не встигла це зробити.

Педикюр Мії Ріган / © Getty Images
Педикюр Мії Ріган / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Міа успішна британська модель і часто буває на світських тусовках. Щоправда не завжди разом із Ромео Бекхемом. Ходять чутки, що футболіст зараз підшукує будинок, який хоче придбати для них із Мією.

Міа Ріган і Ромео Бекхем / © Getty Images
Міа Ріган і Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
517
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація