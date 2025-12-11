У топі з вирізами і мінішортах: дівчина Венсана Касселя прогулялася нічним Ріо-де-Жанейро

Нара Баптіста

29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста опублікувала у своєму Instagram серію фото свого образу, в якому вона вийшла на прогулянку нічним Ріо-де-Жанейро.

Вона одягла асиметричний топ з вирізами і довгими зав’язками, світлі джинсові мінішорти і високі чоботи. Завершили образ Нари золоті прикраси і замшева сумка-багет.

Відвідувала Нара не якийсь модний клуб, як можна було подумати, а якесь місцеве свято. І навіть позувала на вулиці, сидячи на впізнаваному пластиковому стільці за таким же столом.

Нагадаємо, 7 січня цього року Нара народила дитину — сина Каетано. Його батько — 58-річний актор Венсан Кассель, з яким модель почала зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі.

