У топі з вирізами і мінішортах: дівчина Венсана Касселя прогулялася нічним Ріо-де-Жанейро

Модель поділилася в Мережі своїм цікавим луком.

Юлія Кудринська
29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста опублікувала у своєму Instagram серію фото свого образу, в якому вона вийшла на прогулянку нічним Ріо-де-Жанейро.

Вона одягла асиметричний топ з вирізами і довгими зав’язками, світлі джинсові мінішорти і високі чоботи. Завершили образ Нари золоті прикраси і замшева сумка-багет.

Відвідувала Нара не якийсь модний клуб, як можна було подумати, а якесь місцеве свято. І навіть позувала на вулиці, сидячи на впізнаваному пластиковому стільці за таким же столом.

Нагадаємо, 7 січня цього року Нара народила дитину — сина Каетано. Його батько — 58-річний актор Венсан Кассель, з яким модель почала зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі.

Раніше Нара Баптиста блиснула фігурою в пікантному топі з бісеру.

