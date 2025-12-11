- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
У топі з вирізами і мінішортах: дівчина Венсана Касселя прогулялася нічним Ріо-де-Жанейро
Модель поділилася в Мережі своїм цікавим луком.
29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста опублікувала у своєму Instagram серію фото свого образу, в якому вона вийшла на прогулянку нічним Ріо-де-Жанейро.
Вона одягла асиметричний топ з вирізами і довгими зав’язками, світлі джинсові мінішорти і високі чоботи. Завершили образ Нари золоті прикраси і замшева сумка-багет.
Відвідувала Нара не якийсь модний клуб, як можна було подумати, а якесь місцеве свято. І навіть позувала на вулиці, сидячи на впізнаваному пластиковому стільці за таким же столом.
Нагадаємо, 7 січня цього року Нара народила дитину — сина Каетано. Його батько — 58-річний актор Венсан Кассель, з яким модель почала зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі.
