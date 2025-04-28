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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

У топі з вишивкою та в брюках: Анна Кендрік відвідала прем'єру фільму

Захід відбувся у Нью-Йорку і акторка вирішила одягнути на нього не сукню, а оригінальний костюм.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Анна Кендрік

Анна Кендрік / © Associated Press

Анна Кендрік мала милий і ніжний виглял у білому вбранні від Zuhair Murad. Вона носила топ із гламурною вишивкою на ліфі та широкі класичні штани зі стрілками.

Свій образ актора доповнила взуттям на високих підборах, безліччю каблучок на пальцях та розкішною зачіскою з об’ємними локонами. Макіяж Анни був яскравим та виразним.

/ © Associated Press

© Associated Press

Позувала вона перед камерами у компанії колеги Блейк Лайвлі, яка також зіграла у цій картині. Лайвлі була одягнена в довгу оригінальну сукню від бренду Tamara Ralph, представлену в колекції весна-літо 2025.

Анна Кендрік і Блейк Лайвлі / © Associated Press

Анна Кендрік і Блейк Лайвлі / © Associated Press

Акторка Анна Кендрік повернулася до своєї ролі Стефані Смозерс, яку зіграла у фільмі 2018 року «Просте прохання». Творці фільму вирішили зняти другу частину цієї історії, яка отримала назву «Ще одне просте прохання», а її режисером знову став Пол Фіг. Прем’єра фільму відбулася на фестивалі South by Southwest 7 березня 2025 року, а його вихід на Amazon Prime Video заплановано на 1 травня.

Анна Кендрік / © Associated Press

Анна Кендрік / © Associated Press

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Associated Press

Анна Кендрік / © Associated Press

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Getty Images

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Reuters

Анна Кендрик / © Reuters

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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