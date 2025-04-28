У топі з вишивкою та в брюках: Анна Кендрік відвідала прем'єру фільму

Анна Кендрік / © Associated Press

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Анна Кендрік мала милий і ніжний виглял у білому вбранні від Zuhair Murad. Вона носила топ із гламурною вишивкою на ліфі та широкі класичні штани зі стрілками.

Свій образ актора доповнила взуттям на високих підборах, безліччю каблучок на пальцях та розкішною зачіскою з об’ємними локонами. Макіяж Анни був яскравим та виразним.

© Associated Press

Позувала вона перед камерами у компанії колеги Блейк Лайвлі, яка також зіграла у цій картині. Лайвлі була одягнена в довгу оригінальну сукню від бренду Tamara Ralph, представлену в колекції весна-літо 2025.

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Анна Кендрік і Блейк Лайвлі / © Associated Press

Акторка Анна Кендрік повернулася до своєї ролі Стефані Смозерс, яку зіграла у фільмі 2018 року «Просте прохання». Творці фільму вирішили зняти другу частину цієї історії, яка отримала назву «Ще одне просте прохання», а її режисером знову став Пол Фіг. Прем’єра фільму відбулася на фестивалі South by Southwest 7 березня 2025 року, а його вихід на Amazon Prime Video заплановано на 1 травня.

Анна Кендрік / © Associated Press Анна Кендрік / © Getty Images Анна Кендрік / © Getty Images Анна Кендрік / © Associated Press Анна Кендрік / © Getty Images Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Getty Images Анна Кендрик / © Associated Press Анна Кендрик / © Reuters