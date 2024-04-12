У топі-жилеті та спідниці з пір'ям на сідницях: Зендея у вбранні від Vivienne Westwood на фотоколі

На захід у Лондоні вона вирішила одягнути британський бренд.

27-річна дівчина продовжує активно рекламувати фільм "Суперники" зі своєю участю, тому подорожує світом із командою, щоб відвідати прем'єри у різних містах. За останній тиждень акторка встигла побувати в Австралії, Парижі та Римі. Тепер серія заходів, присвячених фільму, відбулася в Лондоні.

Спочатку Зендея вийшла на червону доріжку під час прем'єрного показу. На ній тоді була тематична біла сукня з маленькими вишитими ракетками. Потім відбувся фотокол, для якого вона вбралася вже в кардинально інше вбрання — вінтажний костюм від Модного дому Vivienne Westwood із колекції весна-літо 1994.

Вбрання складалося з топа-жилета та мініспідниці. Вони були виконані зі смугастої тканини.

Зендея / Фото: Associated Press

Кілька золотих ґудзиків на топі Зендея розстебнула, підкресливши декольте, а ось її спідницю прикрашав незвичайний декор — біле пір'я на сідницях.

Зендея / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнили білі туфлі на підборах, прикраси від Bulgari, а також оригінальна зачіска, оскільки волосся їй зібрали у високій хвіст і додали до нього накладний чубчик.

Зендея / Фото: Associated Press

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