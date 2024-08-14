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У топі зі клаптиків і в блискучих штанах: Софія Вергара вийшла на червону доріжку

У топі зі клаптиків і в блискучих штанах: Софія Вергара вийшла на червону доріжку

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Зірка одягла вбрання в улюбленому стилі, яке ивиграшно підкреслювалом її фігуру.

Акторка Софія Вергара, яка також є однією з суддів у розважальному шоу America's Got Talent, вийшла на червону доріжку.

Вона продемонструвала перед фотографами оригінальне вбрання, адже поєднала клаптевий топ із мереживом та декором у вигляді каменів і штани.

Топ був також без бретельок, а ось її штани від бренду Brunello Cucinelli. Вони були вільного фасону та з блискучої сріблястої тканини. Вбрання зірка доповнила взуттям на підборах, зачіскою з прямим волоссям та макіяжем. Зап'ястя знаменитості прикрашали браслети.

Софія Вергара / © Getty Images
Софія Вергара / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала колега Софії – модель та ведуча Гайді Клум. Вона продемонструвала золотисте вбрання. Ці сукні та плащ були від бренду Christian Siriano з колекції осінь-зима 2024.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

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