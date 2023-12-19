У total black-луку та з дорогою сумкою: гламурна Жасмін Тукс на гірськолижному курорті в Японії

Топмодель продемонструвала зимовий образ.
32-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – улетіла до Японії, де зараз перебуває на знаменитому гірськолижному курорті Нісеко.
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Для прогулянки околицями модель обрала дуже гламурний лук – вона одягла чорні лосини та чорний рашгард, які доповнила мунбутами та шкіряними рукавичками з хутром. А акцентом у образі став розкішний дорогий аксесуар — бежева сумка Hermes Constance 23.
Жасмин зробила макіяж із коричневою помадою, очі сховала за сонцезахисними окулярами Saint Laurent, а на голову одягла чорну пов'язку.
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Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс позувала на Мальдівах. Супермодель відпочивала на тропічних островах в Індійському океані.
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