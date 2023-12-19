Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У total black-луку та з дорогою сумкою: гламурна Жасмін Тукс на гірськолижному курорті в Японії

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
Перегляди
550
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У total black-луку та з дорогою сумкою: гламурна Жасмін Тукс на гірськолижному курорті в Японії

Жасмин Тукс у Японії / Фото: Instagram Жасмін Тукс

Топмодель продемонструвала зимовий образ.

32-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – улетіла до Японії, де зараз перебуває на знаменитому гірськолижному курорті Нісеко.

(гортайте фото вправо)

Для прогулянки околицями модель обрала дуже гламурний лук – вона одягла чорні лосини та чорний рашгард, які доповнила мунбутами та шкіряними рукавичками з хутром. А акцентом у образі став розкішний дорогий аксесуар — бежева сумка Hermes Constance 23.

Жасмин зробила макіяж із коричневою помадою, очі сховала за сонцезахисними окулярами Saint Laurent, а на голову одягла чорну пов'язку.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс позувала на Мальдівах. Супермодель відпочивала на тропічних островах в Індійському океані.

Жасмин Тукс постановки на Мальдівах / © Instagram Жасмін Тукс
Жасмин Тукс постановки на Мальдівах / Фото: Instagram Жасмін Тукс

Читайте також:

Вражаюча історія порятунку в горах: як лижник врятував сноубордиста на схилі вулкана в США

Вражаюча історія порятунку в горах: як лижник врятував сноубордиста на схилі вулкана в США

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
550
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація