У total black-луку та з дорогою сумкою: гламурна Жасмін Тукс на гірськолижному курорті в Японії

32-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – улетіла до Японії, де зараз перебуває на знаменитому гірськолижному курорті Нісеко.

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Для прогулянки околицями модель обрала дуже гламурний лук – вона одягла чорні лосини та чорний рашгард, які доповнила мунбутами та шкіряними рукавичками з хутром. А акцентом у образі став розкішний дорогий аксесуар — бежева сумка Hermes Constance 23.

Жасмин зробила макіяж із коричневою помадою, очі сховала за сонцезахисними окулярами Saint Laurent, а на голову одягла чорну пов'язку.

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Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс позувала на Мальдівах. Супермодель відпочивала на тропічних островах в Індійському океані.

Жасмин Тукс постановки на Мальдівах / Фото: Instagram Жасмін Тукс

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