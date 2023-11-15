У total look від Prada: топмодель Сара Сампайо показала нові фотографії з Мальдів

32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret — Сара Сампайо — улетіла на відпочинок на Мальдіви, де чудово проводить час і звідки регулярно показує барвисті фотографії.

Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram Сари Сампайо

На нових знімках в Instagram дівчина вирішила похизуватися своїм total look від Prada: вона позує в легкому білому сарафані з мереживною вставкою, з в'язаною білою сумкою і в сонцезахисних окулярах — все італійського бренду.

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"Могла б залишитися тут назавжди", — підписала фото Сампайо. І складно з нею не погодитися, чи не так?

Не забула Сара і про фото у бікіні. Цього разу вона позувала у червоному купальнику.

Сара Сампайо відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram Сари Сампайо

Нагадаємо, раніше Сара Сампайо виблискувала перед камерами фотографів у Парижі. Там відбувся показ жіночої колекції сезону весна-літо 2024 року бренду Stella McCartney.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

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