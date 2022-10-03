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У тотал-Valentino-лук: Зендея зачарувала вбранням зі стразами на модному шоу

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У тотал-Valentino-лук: Зендея зачарувала вбранням зі стразами на модному шоу

Зендея / Фото: Associated Press

Із цим брендом вона співпрацює протягом кількох років, тож модне шоу пропустити не могла.

26-річна акторка Зендея відвідала показ колекції весна-літо 2023 року бренду Valentino, який відбувся в межах Тижня моди в Парижі. На гламурний захід дівчина прийшла з ніг до голови одягнена в лук від цього Модного дому і помітно це було неозброєним поглядом, адже на колготках, кофті, шотрах та блейзері зірки була монограма бренду.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Але якщо шорти та блейзер були з аплікацією атласом, то ось на колготках та кофті вона була виконана стразами.

Також образ Зендеї доповнили напівпрозорі туфлі-човники, гарний лаконічний макіяж та масивні сережки з торочкою зі стразів.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

На захід вона прийшла зі своїм незмінним стилістом та другом Ло Роучем.

Зендея та Ло Роуч / © Associated Press
Зендея та Ло Роуч / Фото: Associated Press

Зазначимо, що акторка співпрацює з брендом Valentino від 2020 року та є обличчям бренду. Саме тому дівчина постійно з'являється на світських заходах у вбранні цієї марки.

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Дата публікації
Перегляди
353
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