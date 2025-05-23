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- Шоу-бізнес
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У традиційній сукні та гламурній: індійська зірка Айшварія Рай сяяла в Каннах на кінофестивалі
Вона стає гостею цього заходу щорічно та завжди дивує образами.
Зірка Боллівуду та переможниця конкурсу «Міс світу 1994» — Айшварія Рай — з’явилася серед гостей Каннського кінофестивалю. Вона вийшла на червону доріжку, продемонструвавши кілька розкішних і гламурних вечірніх образів.
21 травня індійська зірка відвідала прем’єру фільму «Історія звуку». Перед фотографами вона продемонструвала традиційне індійське сарі білого кольору та із золотою вишивкою.
Своє вбрання Айшварія носила у поєднанні з безліччю прикрас з камінням.
Макіяж вона зробила яскравий, волосся розпустила, а лоб прикрасила традиційною індійською червоною міткою.
22 травня 51-річна Айшварія продемонструвала вже чорну вечірню сукню з лелытками від Gaurav Gupta. Вона відвідала показ фільму «Колір часу».
Цей образ вона доповнила яскравим макіяжем із червоною помадою, зачіскою «голлівудська хвиля», а також накидкою зі шлейфом.
Цього року акторка відмовилася від надто довгого шлейфу через нові правила кінофестивалю, хоча минулого року демонструвала кілька дуже ошатних та креативних образів, які однозначно виділялися на тлі інших суконь зіркових гостей.
Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці