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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
292
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1 хв

У традиційній сукні та гламурній: індійська зірка Айшварія Рай сяяла в Каннах на кінофестивалі

Вона стає гостею цього заходу щорічно та завжди дивує образами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Айшварія Рай

Айшварія Рай / © Associated Press

Зірка Боллівуду та переможниця конкурсу «Міс світу 1994» — Айшварія Рай — з’явилася серед гостей Каннського кінофестивалю. Вона вийшла на червону доріжку, продемонструвавши кілька розкішних і гламурних вечірніх образів.

21 травня індійська зірка відвідала прем’єру фільму «Історія звуку». Перед фотографами вона продемонструвала традиційне індійське сарі білого кольору та із золотою вишивкою.

Айшварія Рай / © Associated Press

Айшварія Рай / © Associated Press

Своє вбрання Айшварія носила у поєднанні з безліччю прикрас з камінням.

Айшварія Рай / © Associated Press

Айшварія Рай / © Associated Press

Макіяж вона зробила яскравий, волосся розпустила, а лоб прикрасила традиційною індійською червоною міткою.

Айшварія Рай / © Associated Press

Айшварія Рай / © Associated Press

22 травня 51-річна Айшварія продемонструвала вже чорну вечірню сукню з лелытками від Gaurav Gupta. Вона відвідала показ фільму «Колір часу».

Айшварія Рай / © Associated Press

Айшварія Рай / © Associated Press

Цей образ вона доповнила яскравим макіяжем із червоною помадою, зачіскою «голлівудська хвиля», а також накидкою зі шлейфом.

Айшварія Рай / © Associated Press

Айшварія Рай / © Associated Press

Цього року акторка відмовилася від надто довгого шлейфу через нові правила кінофестивалю, хоча минулого року демонструвала кілька дуже ошатних та креативних образів, які однозначно виділялися на тлі інших суконь зіркових гостей.

Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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