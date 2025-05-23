У традиційній сукні та гламурній: індійська зірка Айшварія Рай сяяла в Каннах на кінофестивалі

Айшварія Рай / © Associated Press

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Зірка Боллівуду та переможниця конкурсу «Міс світу 1994» — Айшварія Рай — з’явилася серед гостей Каннського кінофестивалю. Вона вийшла на червону доріжку, продемонструвавши кілька розкішних і гламурних вечірніх образів.

21 травня індійська зірка відвідала прем’єру фільму «Історія звуку». Перед фотографами вона продемонструвала традиційне індійське сарі білого кольору та із золотою вишивкою.

Айшварія Рай / © Associated Press

Своє вбрання Айшварія носила у поєднанні з безліччю прикрас з камінням.

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Айшварія Рай / © Associated Press

Макіяж вона зробила яскравий, волосся розпустила, а лоб прикрасила традиційною індійською червоною міткою.

Айшварія Рай / © Associated Press

22 травня 51-річна Айшварія продемонструвала вже чорну вечірню сукню з лелытками від Gaurav Gupta. Вона відвідала показ фільму «Колір часу».

Айшварія Рай / © Associated Press

Цей образ вона доповнила яскравим макіяжем із червоною помадою, зачіскою «голлівудська хвиля», а також накидкою зі шлейфом.

Айшварія Рай / © Associated Press

Цього року акторка відмовилася від надто довгого шлейфу через нові правила кінофестивалю, хоча минулого року демонструвала кілька дуже ошатних та креативних образів, які однозначно виділялися на тлі інших суконь зіркових гостей.

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Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press