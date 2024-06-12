У трав'яній сукні з квітковими аплікаціями: донька Уми Турман в образі від Prada сяяла на прем'єрі мультфільму

Мая Гоук є амбасадоркою Модного дому Prada, тому для своїх виходів вона обирає вбрання цього бренду.

Донька голлівудської зірки Уми Турман – 25-річна акторка Мая Гоук – відвідала прем'єру анімаційного фільму "Думками навиворіт 2", яка відбулася у Лос-Анджелесі. Вона озвучила персонажа Тривогу у мультфільмі.

Гоук з'явилася на івенті в оксамитовій сукні міді трав'яного відтінку від бренду Prada, розшитій на спідниці золотисто-срібними квітковими аплікаціями.

Мая Гоук / Фото: Associated Press

Вбрання Мая скомбінувала з чорними босоніжками з квітковим принтом. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж зі світлими блискучими тінями на повіках, а також манікюр шоколадного кольору. Від прикрас Гоук відмовилася.

Мая Гоук / Фото: Associated Press

Мая Гоук / Фото: Associated Press

До слова, в український прокат мультфільм "Думками навиворіт 2" вийде 13 червня.

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