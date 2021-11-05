У трав'яній сукні з оголеними плечима: Злата Огнєвіч у звабливому образі сходила на побачення

У трав'яній сукні з оголеними плечима: Злата Огнєвіч у звабливому образі сходила на побачення

Співачка обрала сексуальне вбрання, в якому сходила на романтичну вечерю.

У восьмому випуску романтичного реалітішоу "Холостячка" його головна героїня – Злата Огнєвіч – сходила на побачення з Андрієм Задворним. Спочатку вони побували на водоймі-лимані, де обмазали одне одного лікувальними грязями.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

А потім Андрій зі Златою повечеряли у романтичній атмосфері. Там співачка постала в ефектному образі. На ній була мінісукня трав'яного кольору із оголеними плечима та короткими рукавами-рюшами.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Образ вона доповнила елегантною зачіскою із прикрасою з камінням, у вухах були сережки у вигляді квітів. Макіяж з акцентом на очах завершили лук Огнєвіч. Вона мала дуже звабливий вигляд.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

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