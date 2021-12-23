У трав'яному каптані з вишивкою: Катерина Бужинська продемонструвала розкішний аутфіт

Співачка похизувалася вбранням від українського бренду.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram фото свого святкового образу. На знімку артистка постала у розкішному оксамитовому каптані трав'яного кольору від українського бренду EmbroideredGem з вишивкою.

Аутфіт співачка доповнила зачіскою з плетінням та екстравагантним головним убором. Її шию прикрашав ланцюжок з кулонами. У руках Катерина тримала оберемок квітів.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

У підписі до світлини Бужинська розповіла, що її сім'я святкує Різдво двічі – 25 грудня і 7 січня, оскільки вона – українка, а її чоловік – болгарин.

"Наша родина неймовірно любить це свято. Це саме той день, коли збирається вся родина за столом, в будинку лунають щирі та теплі розмови, а у повітрі літає "запах" новорічних свят.

На православне Різдво я готую свою фірмову "багату кутю", від якої важко відірватися, і ми з дітьми співаємо колядки.

А от на Різдво в Болгарії … Є традиція: береться пісний хліб чи болгарська баніца, в яку закладають монетки чи записки з побажаннями на майбутнє. Кожен відриває шматочок і дивиться, що йому випало. Катеринка з Дмитриком мені допомагають у приготуванні, а я у цей час розповідаю їм історію свята. Я хочу, щоб вони поважали традиції обох країн.

Моя думка, що все ж таки потрібно святкувати Різдво 25 грудня з усім світом. Якщо святкувати у січні тоді, за логікою, на Новий рік слід продовжувати Різдвяний пост, який передбачає відмову від усього смачненького", - написала Катерина.

Нагадаємо, раніше артистка продемонструвала новорічний образ у біло-золотистій сукні з сексуальним пишним декольте і оголеними плечима. На голові у неї була красива корона.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

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