У трав'яному костюмі і корсеті з пікантним декольте: ефектний лук "Холостяки" Огнєвіч на церемонії троянд

Співачка продемонструвала черговий стильний аутфіт.

Відбувся десятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2", в якому головна героїня Злата Огнєвіч знайомилася із родинами чоловіків. Після знайомст із сім'ями артистка більше дізналася про учасників та вирішила, з ким вона попрощається назавжди. Додому співачка відправила Андрія Хветкевича.

Злата Огнєвіч/Скрін відео

На церемонії троянд Злата з'явилася у стильному аутфіті. На ній був штанний костюм трав'яного кольору із таким самим поясом та чорний корсет, розшитий стразами та бісером, із пікантним декольте, яке мало привабливий вигляд. Вбрання вона поєднала з чорними босоніжками на платформі і підборах.

Злата Огнєвіч/Скрін відео

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Огнєвіч зробили екстравагантну зачіску із плетіннями та макіяж із блискітками на повіках. Чоловікам дуже сподобався образ зірки.

Злата Огнєвіч/Скрін відео

Злата Огнєвіч/Скрін відео

На минулій церемонії троянд Злата постала у довгій атласній сукні кольору індиго на тонких бретельках і з пікантним декольте.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

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