У трав'яному купальнику та мінішортах: Ніну Агдал після заручин заскочили на пляжі

31-річна данська модель Ніна Агдал потрапила під приціл фотографів на пляжі у Маямі.
Дівчина продемонструвала свою підтягнуту фігуру трав'яним бікіні на бретельках та світло-блакитних джинсових мінішортах із торочкою. Взута модель була у бежеві в'єтнамки, а через плече у Ніни висіла чорна мініатюрна сумка на короткому металевому ремінці.
Ніна Агдал доповнила образ кольє на шиї, чорними сонцезахисними окулярами і розпустила довге світле волосся. У руках моделі був її пес.
На пляжі зірка відпочивала зі своїм коханим Логаном Полом, але він до об'єктивів фотографів не потрапив.
Нагадаємо, два тижні тому під час відпочинку на озері Комо в Італії Логан освідчився Ніні, і вона відповіла "так". Знімками того радісного для моделі дня вона ділилася зі своїми підписниками в Instagram.
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Раніше ми згадували, хто з "ангелів" Victoria's Secret нещодавно вийшов заміж і якими були весільні сукні дівчат.
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