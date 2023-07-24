У трав'яному купальнику та мінішортах: Ніну Агдал після заручин заскочили на пляжі

31-річна данська модель Ніна Агдал потрапила під приціл фотографів на пляжі у Маямі.

Дівчина продемонструвала свою підтягнуту фігуру трав'яним бікіні на бретельках та світло-блакитних джинсових мінішортах із торочкою. Взута модель була у бежеві в'єтнамки, а через плече у Ніни висіла чорна мініатюрна сумка на короткому металевому ремінці.

Ніна Агдал доповнила образ кольє на шиї, чорними сонцезахисними окулярами і розпустила довге світле волосся. У руках моделі був її пес.

На пляжі зірка відпочивала зі своїм коханим Логаном Полом, але він до об'єктивів фотографів не потрапив.

Ніна Агдал / Фото: Getty Images

Нагадаємо, два тижні тому під час відпочинку на озері Комо в Італії Логан освідчився Ніні, і вона відповіла "так". Знімками того радісного для моделі дня вона ділилася зі своїми підписниками в Instagram.

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