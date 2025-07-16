У травʼяній сукні і з червоним манікюром: прессекретарка Білого дому вийшла з Трампом до журналістів

Дональд Трамп і Керолайн Левітт / © Associated Press

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт супроводжувала президента Дональда Трампа під час його спілкування зі ЗМІ у Вашингтоні.

Керолайн мала жіночний яскравий вигляд. На ній була трикотажна сукня міді в рубчик травʼяного кольору, без рукавів і з плісованою спідницею.

Дональд Трамп і Керолайн Левітт / © Associated Press

Аутфіт прессекретарка доповнила бежевою місткою сумкою. У неї було укладання з мʼякими хвилями, ніжний макіяж і червоний манікюр. Вуха Левітт прикрасила лаконічними сережками, запʼястя — браслетом, а на обличчі були великі чорні сонцезахисні окуляри.

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Дональд Трамп і Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт вийшла до журналістів в образі ляльки Барбі. На ній був рожевий твідовий костюм з короткою спідницею.