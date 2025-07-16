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- Шоу-бізнес
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У травʼяній сукні і з червоним манікюром: прессекретарка Білого дому вийшла з Трампом до журналістів
Керолайн Левітт одягла на роботу яскраве літнє вбрання.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт супроводжувала президента Дональда Трампа під час його спілкування зі ЗМІ у Вашингтоні.
Керолайн мала жіночний яскравий вигляд. На ній була трикотажна сукня міді в рубчик травʼяного кольору, без рукавів і з плісованою спідницею.
Аутфіт прессекретарка доповнила бежевою місткою сумкою. У неї було укладання з мʼякими хвилями, ніжний макіяж і червоний манікюр. Вуха Левітт прикрасила лаконічними сережками, запʼястя — браслетом, а на обличчі були великі чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Керолайн Левітт вийшла до журналістів в образі ляльки Барбі. На ній був рожевий твідовий костюм з короткою спідницею.