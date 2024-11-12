У тренчі, чорній сукні і на шпильках: красива Анджеліна Джолі в об'єктивах папараці

Анджеліна Джолі потрапила до об'єктивів папараці, коли приїхала на прем'єрний показ фільму "Марія" у театрі DGA у Нью-Йорку. Там її, крім фотографів, зустрів натовп шанувальників.

Акторка мала гарний вигляд у бежевому тренчі з поясом і чорній довгій сукні. Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

У Джолі було акуратне укладання, макіяж із чорним олівцем на очах і прозорим блиском на губах, а також лаконічні сережки у вухах.

Про фільм "Марія":

Це байопік про легендарну оперну співачку грецького походження Марію Каллас. Її називають першою дівою та однією з найвідоміших оперних співачок ХХ століття. Картина заснована на реальних фактах і розповідає про бурхливі, чудові та трагічні сторінки життя Марії Каллас, які вона переосмислює під час своїх останніх днів у 1970-х роках у Парижі. В той час в артистки були проблеми з голосом, через які вона втрачала вагу, переживала менопаузу і хворіла на дерматоміозит.

В українському прокаті фільм від 28 листопада.

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