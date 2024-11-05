У тренчі і рожевій сукні з високим розрізом: американська модель у стильному образі вийшла у світ

Американська модель і власниця молодого бренду Naked Lynx – Прія Джейн – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Вона мала гарний вигляд у шовковій рожевій сукні з рюшами у зоні декольте і високим розрізом, зверху якої одягла класичний бежевий тренч від Burberry з фірмовим картатим принтом на підкладці.

Прія Джейн / Фото: Getty Images

Взута Джейн була у бежеві лаковані гостроносі туфлі на шпильках, на плечі у неї висіла рожева сумочка. У неї було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою, сережки-цвяшки у вухах, золотий ланцюжок на шиї і золоті каблучки на пальцях.

Нагадаємо, Прія Джейн на прем'єрі біографічного драматичного фільму Spinning Gold з'явилася в атласній сукні золотисто-мідного кольору на бретельках у білизняному стилі.

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