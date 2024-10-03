У тренчі кольору айворі та в'язаній сукні: Лілі Гладстон на Паризькому тижні моди

Зірка фільму "Вбивця квіткової повні" у стильному луку прийшла на івент.

Лілі Гладстон відвідала показ колекції весна/літо 2025 бренду Gabriela Hearst, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Там акторка з'явилася у класичному довгому тречі кольору айворі, під яким на ній була вязана світло-бежева сукня міді.

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Аутфіт Лілі доповнила шкіряними коричневими ботильйонами. Вона зробила собі зачіску з "мокрим" ефектом і яскравий макіяж з помадою сливового відтінку. Вуха Гладстон прикрасила довгими сережками з короною з камінням.

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Лілі Гладстон на нью-йоркську прем'єру Fancy Dance одягла чорну сукню за коліна, розшиту золотими деталями, різнокольоровим камінням, перлинами й бісером.

Читайте також: