У тренчі кольору айворі та в'язаній сукні: Лілі Гладстон на Паризькому тижні моди

Зірка фільму "Вбивця квіткової повні" у стильному луку прийшла на івент.
Лілі Гладстон відвідала показ колекції весна/літо 2025 бренду Gabriela Hearst, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Там акторка з'явилася у класичному довгому тречі кольору айворі, під яким на ній була вязана світло-бежева сукня міді.
Аутфіт Лілі доповнила шкіряними коричневими ботильйонами. Вона зробила собі зачіску з "мокрим" ефектом і яскравий макіяж з помадою сливового відтінку. Вуха Гладстон прикрасила довгими сережками з короною з камінням.
Нагадаємо, Лілі Гладстон на нью-йоркську прем'єру Fancy Dance одягла чорну сукню за коліна, розшиту золотими деталями, різнокольоровим камінням, перлинами й бісером.
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