У тренчі кольору металік і масивних окулярах: стильна Наомі Кемпбелл побувала на фешншоу Louis Vuitton

52-річна модель продовжує відвідувати Паризький тиждень моди і демонструвати там ефектні аутфіти.
У Парижі відбувся модний показ бренду Louis Vuitton, який відвідало багато зіркових красунь. Серед них була і Наомі Кемпбелл.
Манекенниця прийшла на фешншоу у тренчі кольору металік із сіро-синіми вставками, з-під якого визирали чорні штани-кльош, підперезалася вона чорним поясом.
Лук Наомі доповнила золотими черевиками з паєтками і клатчем-скринькою срібно-золотистого кольору.
Кемпбелл зробила укладання з локонами і чубчиком та одягла на очі масивні окуляри із дзеркальним відображенням. На руці у неї був браслет із фірмовим логотипом французького бренду.
У межах Паризького тижня моди модель також відвідала фешншоу Модного дому Chanel. Там Наомі постала у чорному класичному пальті і чорних чоботах на масивних підборах. Знаменитість зробила гладкий пучок, одягла на очі чорні окуляри, вуха прикрасила діамантовими сережками у формі логотипа бренду, а шию – делікатним намистом.
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