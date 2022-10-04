У тренчі кольору металік і масивних окулярах: стильна Наомі Кемпбелл побувала на фешншоу Louis Vuitton

52-річна модель продовжує відвідувати Паризький тиждень моди і демонструвати там ефектні аутфіти.

У Парижі відбувся модний показ бренду Louis Vuitton, який відвідало багато зіркових красунь. Серед них була і Наомі Кемпбелл.

Манекенниця прийшла на фешншоу у тренчі кольору металік із сіро-синіми вставками, з-під якого визирали чорні штани-кльош, підперезалася вона чорним поясом.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Лук Наомі доповнила золотими черевиками з паєтками і клатчем-скринькою срібно-золотистого кольору.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Кемпбелл зробила укладання з локонами і чубчиком та одягла на очі масивні окуляри із дзеркальним відображенням. На руці у неї був браслет із фірмовим логотипом французького бренду.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

У межах Паризького тижня моди модель також відвідала фешншоу Модного дому Chanel. Там Наомі постала у чорному класичному пальті і чорних чоботах на масивних підборах. Знаменитість зробила гладкий пучок, одягла на очі чорні окуляри, вуха прикрасила діамантовими сережками у формі логотипа бренду, а шию – делікатним намистом.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

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