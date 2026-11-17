Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Дженніфер Лопес зазнімкували папараці, коли вона виходила з культурного центру 92nd Street Y у Нью-Йорку. Співачка обрала монохромний образ у винних відтінках, у якому поєднала гладку шкіру, атласний блиск і квіткове мереживо.

Під довгий темно-бордовий шкіряний тренч Лопес одягла шовковисту блузrу й короткі шорти з високою талією. На шиї вона зав’язала легкий напівпрозорий шарф.

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Дженніфер Лопес / © Getty Images

Бордові мереживні колготки з квітковим візерунком співачка доповнила гостроносими крокодилячими туфлями Tom Ford. У руці вона тримала винний клатч-конверт із тиснення під крокодилячу шкіру із золотистою застібкою.

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У Джен було укладання з локонами, вечірній макіяж і темно-бордовий манікюр. У вухах у неї були блискучі сережки, а на руці — масивна каблучка.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у замшевій мінісукні похизувалася стрункими ногами у гостях у Джиммі Феллона.

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