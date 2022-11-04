У тренчі за 37 тисяч гривень: зірка “Гри престолів” вийшла з чоловіком на прогулянку

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер потрапила до об'єктивів папараці в Нью-Йорку з чоловіком Джо Джонасом. Пара вийшла на прогулянку осіннім містом, зайшла до кафе, а також трохи пофотографувалася на плівкову камеру — Джо ніс її в руках.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Getty Images

Софі, яка зовсім нещодавно народила другу дитину, повернула свій рудий колір волосся (ще нещодавно вона була білявкою) і була дуже стильно одягнена. На відомій акторці був модний коричневий тренч від бренду Wardrobe. Nyc, чорні чоботи від Khaite Derby та сонцезахисні окуляри.

Плащ у Софі був не бюджетний. Вартість такої речі становить майже 37 тисяч гривень.

Тренч Софі Тернер

А що стосується чоловіка дівчини, то Джо одягнув сорочку, чорні джинси та черевики челсі, на очах у співака були окуляри в червоній оправі. Але найбільше увагу привертала його шкіряна куртка, адже дуже схожа на модель A-2 – це американська військова льотна куртка, яка спочатку була розроблена для льотчиків ВПС США часів Другої світової війни.

Куртка А-2 / Фото: Getty Images

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