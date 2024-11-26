У тренчі на голе тіло: ефектна Анджеліна Джолі знялася для глянцю

49-річна голлівудська акторка, володарка двох "Оскарів" – Анджеліна Джолі – стала головною зіркою нового випуску мексиканської редакції Vogue. На глянцевій обкладинці вона з'явилася в чорній сукні з глибоким декольте, з розпущеним волоссям і макіяжем з акцентом на очі, підведені чорним олівцем.

instagram.com/voguemexico

Однак це фото не оцінили шанувальники, вони знайшли його "жахливим", про що написали у коментарях під публікацією у Instagram.

На одному зі знімків Анджеліна позує у вінтажній шубі зі штучного хутра, демонструючи свої татуювання на спині.

instagram.com/voguemexico

instagram.com/voguemexico

А на іншому – у тренчі, одягненому на голе тіло від Saint Laurent. Її образ доповнюють великі золоті браслети на обох руках теж від цього бренду.

instagram.com/voguemexico

instagram.com/voguemexico

В інтерв'ю журналу Джолі розповіла про свою останню роботу – роль оперної співачки Марії Каллас у фільмі "Марія". Цікаво, що інтерв'ював акторку сам режисер цієї стрічки – Пабло Ларраїн.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі з'явилася на прем'єрі фільму "Марія" у шовковій перлинній сукні до підлоги та з об'ємною зачіскою.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

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