У тренчі на голе тіло і з глибоким декольте: американська співачка у спокусливому луку постала на паті

34-річна Теяна Тейлор у пікантному образі total black прийшла на вечірку.
Американська співачка і акторка Теяна Тейлор побувала на вечірці з нагоди відкриття у Нью-Йорку першого флагманського магазину SKIMS.
Для своєї появи вона обрала спокусливий лук. Вона одягла чорний шкіряний тренч на голе тіло з рукавами-кльош і широким поясом. Головний акцент у її аутфіт був на пікантному глибокому декольте, через яке вона блиснула татуюванням на животі.
Образ Теяна доповнила шкіряними високими рукавичками із імітацією золотих нігтів та чорними ботфортами на екстремально високих платформах.
Тейлор зробила цікаву зачіску, макіяж із шоколадною помадою і довгими віями, прикрасила вуха масивними золотими сережками, а шию – золотим ланцюжком із підвісками.
Нагадаємо, Теяна Тейлор продемонструвала відвертий образ на церемонії вручення нагород CFDA 2024 у Нью-Йорку.
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