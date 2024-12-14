У тренчі на голе тіло і з глибоким декольте: американська співачка у спокусливому луку постала на паті

Американська співачка і акторка Теяна Тейлор побувала на вечірці з нагоди відкриття у Нью-Йорку першого флагманського магазину SKIMS.

Для своєї появи вона обрала спокусливий лук. Вона одягла чорний шкіряний тренч на голе тіло з рукавами-кльош і широким поясом. Головний акцент у її аутфіт був на пікантному глибокому декольте, через яке вона блиснула татуюванням на животі.

Теяна Тейлор / Фото: Getty Images

Образ Теяна доповнила шкіряними високими рукавичками із імітацією золотих нігтів та чорними ботфортами на екстремально високих платформах.

Тейлор зробила цікаву зачіску, макіяж із шоколадною помадою і довгими віями, прикрасила вуха масивними золотими сережками, а шию – золотим ланцюжком із підвісками.

Нагадаємо, Теяна Тейлор продемонструвала відвертий образ на церемонії вручення нагород CFDA 2024 у Нью-Йорку.

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