У тренчі на голе тіло: переможниця шоу "Холостяк-11" знялася у чуттєвій фотосесії

Анна Богдан показала гарний знімок з фотосету.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — знялася у новій фотосесії і показала одну із світлин в Instagram.

На чорно-білому фото Анна позує у тренчі на голе тіло. Вона оголила одне плече, що додало її образу сексуальності, заплющила очі і чуттєво позувала на камеру.

Волосся дівчини було зібране у хвіст. А на обличчі був максимально природний макіяж.

"Як же я собі подобаюся на цих фото @photo_persik. Дівчата, навіщо любити себе? Відповідь проста: Якщо себе не любити, чого ж від інших хотіти? Одна з головних порад — робіть побільше фото! Саме тоді, коли ви полюбите красуню на фото, світ навколо вас змінитися", — написала Богдан під світлиною.

Нагадаємо, Анна з коханим Михайлом Заливакою відпочивали в Туреччині. Звідти дівчина виклала пікантний знімок, на якому вона позувала у світлому бікіні, поверх якого одягла чорний прозорий комбінезон з відвертим декольте і розрізами на штанях.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

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