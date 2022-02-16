У тренчі "під зебру": Емілі Ратаковскі на Тижні моди у Нью-Йорку

У тренчі "під зебру": Емілі Ратаковскі на Тижні моди у Нью-Йорку

Емілі Ратаковскі відвідала модне шоу в Нью-Йорку.

Зірка приїхала подивитися на нову колекцію бренду Michael Kors під час Тижня моди, який зараз триває у Нью-Йорку.

Ратаковскв була в білій футболці, джинсах і жовто-чорному тренчі з принтом під зебру, а на шиї у моделі був чорний шарф. Ратаковскі доповнила свій образ дуже насиченим макіяжем очей, золотими сережками-висячками та темно-синьою сумкою зі шкіри крокодила, яку вона накинула через плече. А взута була в чорні кеди з білими шнурками.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Нагадаємо, раніше модель відвідувала вечірку Fanatics Super Bowl у Калвер-Сіті, у Каліфорнії. На паті зірка приїжджала в короткій чорній мінісукні з цікавим червоним декором у вигляді висячок з намистами на рукавах. Лук манекенниця доповнила червоними гостроносими босоніжками на високій шнурівці та на підборах.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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