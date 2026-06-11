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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

У тренчі та широких джинсах: Дженніфер Лопес у стильному кежуал-образі з’явилася у Парижі

56-річна артистка й акторка продемонструвала, як за допомогою базових речей можна створити стильний лук, який легко повторити у повсякденному житті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Папараці заскочили Дженніфер Лопес на вулицях Парижа. Попдіва мала стильний вигляд.

Для прогулянки французькою столицею зірка обрала актуальний цього літа багатошаровий лук, у якому вдало поєднала класику та денім. На ній була блакитна сорочка з розстебнутими верхніми ґудзиками, яку вона заправила у широкі сині джинси з високим посадженням. Талію Джен підкреслила коричневим ременем із золотою пряжкою.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Поверх сорочки Лопес одягла довгий бежевий тренч вільного крою, який додав образу французького шарму і стриманої елегантності.

Взута вона була у чорні шкіряні ботильйони із загостреними носками і на шпильках. Лук Джей Ло доповнила чорною лакованою сумкою Hermès Kelly з крокодилячої шкіри, ручку якої вона обмотала темною хусткою з білим принтом.

Волосся знаменитість зібрала у недбалий низький пучок із випущеними спереду пасмами, зробила макіяж з легким акцентом на губах, одягла на обличчя масивні сонцезахисні окуляри з бурштиновими лінзами, а вуха прикрасила золотими сережками з діамантами.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес захопила аутфітом у гламурній сукні з чорними лелітками і рожевим низом від бренду Richard Quinn.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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