У тренчі та стильному костюмі: Дженніфер Лоуренс на зніманнях реклами Dior у Нью-Йорку

Акторка після знімань фільму "Без образ", який вже в українському прокаті, розпочала нову роботу.

32-річна Дженніфер Лоуренс потрапила під прицілу папараці у Нью-Йорку під час знімань, але не у фільмі, як могло б здатися, а у рекламі. Незабаром акторка з'явиться в новому ролику для Модного дому Christian Dior, з цим брендом Дженніфер співпрацює від 2012 року і є його амбасадоркою.

Для знімань вона одягнулася в стильний повсякденний багатошаровий лук, який складалася з чорних штанів, жакету та білої футболки, також на шиї у неї була зав'язана за рукави в'язана кофта, а як верхній одяг Лоуренс одягла сірий довгий тренч.

Волосся оскароносна акторка розпустила, на обличчі у неї був гарний легкий макіяж без акцентів, а завершували образ кілька прикрас – сережки та годинник на руці.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Реклама знімалася на вулицях у Нью-Йорку, а акторка виконувала роль активної містянки, яка вийшла на прогулянку з собаками.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Читайте також: