У тренчі та з недбалою зачіскою: Кеті Голмс на прогулянці в Нью-Йорку

У тренчі та з недбалою зачіскою: Кеті Голмс на прогулянці в Нью-Йорку

Останніми тижнями її часто фотографують папараці.

43-річна акторка Кеті Голмс вийшла на прогулянку нью-йоркським районом Сохо, а також сходила на невеликий шопінг. На вулиці було холодно, тому Кеті закуталася у свій тренч і намагалася зігріти руки. Також на ній був в'язаний светр, широкі сині джинси та лофери.

Волосся зірка зібрала в недбалий високий пучок, але від вітру він розтріпався. Завершила цей образ чорна шкіряна сумка на двох ручках.

Кеті Голмс / Getty Images

Гуляє містом Голмс часто і на відміну від інших зірок, її не супроводжують охоронці. Найчастіше акторку можна помітити саму, у компанії дочки-підлітка чи з друзями. Наприклад, кілька днів тому вона просто вийшла купити каву.

Кеті Голмс / Getty Images

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