У тренчі та з тугим пучком: модель Тіна Кунакі сходила на футбол у Парижі
Колишня дружина Венсана Касселя — французька модель Тіна Кунакі — відвідала спортивний захід.
Тіна була присутня під час матчу 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26 між «Парі Сен-Жермен» та «Тоттенхем Готспур» на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі.
28-річна модель була в бежевому тренчі, під який одягла темно-синю водолазку в рубчик. Тіна зібрала волосся в гладкий, низький пучок і зробила легкий денний макіяж, а в неї у вусі було видно кілька маленьких сережок.
Дівчина широко усміхалася, коли її заскочили фотографи на стадіоні.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Тіна Кунакі показала фото у бікіні з відпочинку та нарвалася на хейт.