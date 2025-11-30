ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
199
1 хв

У тренчі та з тугим пучком: модель Тіна Кунакі сходила на футбол у Парижі

Колишня дружина Венсана Касселя — французька модель Тіна Кунакі — відвідала спортивний захід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Тіна Кунакі

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна була присутня під час матчу 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26 між «Парі Сен-Жермен» та «Тоттенхем Готспур» на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі.

28-річна модель була в бежевому тренчі, під який одягла темно-синю водолазку в рубчик. Тіна зібрала волосся в гладкий, низький пучок і зробила легкий денний макіяж, а в неї у вусі було видно кілька маленьких сережок.

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Дівчина широко усміхалася, коли її заскочили фотографи на стадіоні.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Тіна Кунакі показала фото у бікіні з відпочинку та нарвалася на хейт.

Тіна Кунакі / © Associated Press

Тіна Кунакі / © Associated Press

