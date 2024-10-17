У тренчі з принтом тартан і з золотистою сумочкою: Тайра Бенкс у стильному луку прийшла на івент

50-річна американська модель у вбранні від Burberry вийшла у світ.

Тайра Бенкс відвідала відкриття флагманського магазину бренду Burberry у Нью-Йорку.

Супермодель одягла на івент стильний тренч із фірмовим принтом тартан. Знаменитість підперезалася таким самим поясом і підкотила рукави до ліктів.

Тайра Бенкс / Фото: Getty Images

Аутфіт Бенкс доповнила шкіряними мюлями кольору слонової кістки, прикрашеними квітковими аплікаціями, і золотистим клатчем із кристалами і на срібному ланцюжку.

У Тайри була об'ємна зачіска з кучерями і макіяж із чорними стрілками та блискучими тінями.

Нагадаємо, Тайра Бенкс продефілювала в чорному ансамблі на шоу Victoria's Secret, яке повернулося після шестирічної перерви.

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