У тренчі з принтом тартан і з золотистою сумочкою: Тайра Бенкс у стильному луку прийшла на івент

50-річна американська модель у вбранні від Burberry вийшла у світ.
Тайра Бенкс відвідала відкриття флагманського магазину бренду Burberry у Нью-Йорку.
Супермодель одягла на івент стильний тренч із фірмовим принтом тартан. Знаменитість підперезалася таким самим поясом і підкотила рукави до ліктів.
Аутфіт Бенкс доповнила шкіряними мюлями кольору слонової кістки, прикрашеними квітковими аплікаціями, і золотистим клатчем із кристалами і на срібному ланцюжку.
У Тайри була об'ємна зачіска з кучерями і макіяж із чорними стрілками та блискучими тінями.
Нагадаємо, Тайра Бенкс продефілювала в чорному ансамблі на шоу Victoria's Secret, яке повернулося після шестирічної перерви.
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