У тренчі з в'язаними вставками: стильна Нікі Гілтон прогулялася Нью-Йорком

На відміну від гламурної Періс Гілтон, її молодша сестра Нікі досить часто носить зручні речі, серед яких можна побачити джинси, кросівки, кеди, балетки і светри. Саме в таких образах вона з'являється на вулицях галасливого Нью-Йорка, коли поспішає кудись у своїх справах.

Так сталося й учора, коли знаменитість йшла вулицею у престижному районі Нохо.

На спадкоємиці готельного бізнесу були джинси, сумка та кросівки з колаборації Adidas x Gucci, які вона поєднала з яскравим синім светром.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Особливо цікавим в цьому образі був бежевий тренч, який доповнювали яскраві в'язані вставки на спині.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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