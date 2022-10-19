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У тренчі з в'язаними вставками: стильна Нікі Гілтон прогулялася Нью-Йорком

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У тренчі з в'язаними вставками: стильна Нікі Гілтон прогулялася Нью-Йорком

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Сфотографували мільйонерку, коли вона розмовляла телефоном.

На відміну від гламурної Періс Гілтон, її молодша сестра Нікі досить часто носить зручні речі, серед яких можна побачити джинси, кросівки, кеди, балетки і светри. Саме в таких образах вона з'являється на вулицях галасливого Нью-Йорка, коли поспішає кудись у своїх справах.

Так сталося й учора, коли знаменитість йшла вулицею у престижному районі Нохо.

На спадкоємиці готельного бізнесу були джинси, сумка та кросівки з колаборації Adidas x Gucci, які вона поєднала з яскравим синім светром.

Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Особливо цікавим в цьому образі був бежевий тренч, який доповнювали яскраві в'язані вставки на спині.

Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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