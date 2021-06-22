У тренді: Надя Дорофєєва позувала в модній панамці і ляпанцях Gucci

Співачка похизувалася обновками.

31-річна артистка Надя Дорофєєва продемонструвала в своєму Instagram трендовий лук. Вона позувала в образі total white.

Співачка вдягла легку білу сорочку оверсайз, короткі шорти і модну в нинішньому сезоні панамку Jacquemus. Свій образ Надя доповнила ляпанцями Gucci, які, схоже, вже встигли їй натерти ногу — на пальці помітний пластир.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Нагадую собі і тобі не злити чергове літо. І нагадую, що стартував сезон літніх концертів", — написала Дорофєєва під фото і анонсувала свої прийдешні сольні концерти.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва дала свій перший сольний концерт, який відбувся з аншлагом. На сцені в цей день співачка продемонструвала сексуальні образи.

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