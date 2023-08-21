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У трендових джинсах і з безліччю прикрас: Джессіка Альба в об'єктивах папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У трендових джинсах і з безліччю прикрас: Джессіка Альба в об'єктивах папараці

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Знаменитість показала, як стилізувати чоловічу сорочку в образі.

Акторка Джессіка Альба показала, як бути стильною у спекотний літній день, коли з'явилася на вулиці у Лос-Анджелесі у вільних, укорочених джинсах.

Жінка доповнила свій образ білим кроптопом у дрібний рубчик і вільною чоловічою сорочкою, яку носила розстебнутою і з підгорнутими рукавами. Також зірка одягла бежеві ляпанці, безліч прикрас на руки та шию, і доповнила своє вбрання сумкою від Chanel та сонцезахисними окулярами.

Сфотографували Джесіку, коли вона йшла до своєї машини.

Джессіка Альба / © Getty Images
Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Протягом усього тижня акторка часто з'являлася на вулиці і її фотографували після різних інтерв'ю. Це було пов'язано з тим, що нещодавно Альба запустила реалітішоу про ремонт, тому активного його рекламувала.

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Дата публікації
Перегляди
644
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