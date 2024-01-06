У трендових окулярах та улюбленому пальті: Кеті Голмс сходила на шопінг

Зірка утеплилася та поєднала пальто з курткою. Цей модний лайфгак варто взяти на замітку.
Акторку Кеті Голмс помітили на вулиці в Нью-Йорку, коли вона з великим пакетом у руках йшла кудись у своїх справах. Зірка була одягнена просто і непримітно, проте можна помітити, що на ній знову було її улюблене коричневе оверсайз пальто від The Frankie Shop.
Цей верхній одяг вона носить дуже часто комбінуючи з різними вбраннями. Цього разу Кеті одягла під пальто тонку стьобану куртку з високою горловиною та блискавкою, щоб не замерзнути. Також на акторці були коричневі чоботи, широкі чорні джинси і тонка біла шапка.
Завершували образ Голмс сумка на плечі та великі сонцезахисні окуляри у коричневій оправі.
Згідно з думкою кількох стилістів, якою вони поділилася з виданням Business Insider, 2024 року окуляри у великій оправі будуть серед найтрендовіших аксесуарів і трохи посунуть на задній план моделі в стилі Y2K, який дивував нас у 2023 модними камбеками з двохтисячних.
Читайте також:
- В улюбленому пальті та кросівках: акторку Кеті Голмс помітили на прогулянці в Нью-Йорку
- Одягла наймодніші кросівки року: Кеті Голмс сходила на шопінг у Нью-Йорку
- Що у неї з волоссям: акторка Кеті Голмс з'явилася на вулиці з дивною зачіскою