У трендових трусах та культовому барному жакеті: польська модель відвідала показ Dior у Парижі

Польська модель Сабіна Якубович відвідала Тиждень моди у Парижі. Одним із показів, гостею якого вона стала, було шоу Модного дому Dior, де креативна директорка бренду – дизайнерка Марія Грація К'юрі – презентувала публіці колекцію весна-літо 2024.

На захід Сабіра прийшла у ефектному луку, оскільки поєднала чорні трендові труси з культовим барним жакетом молочного відтінку. Подібні моделі трусів стали одним із найгарячіших трендів 2023 року, а такий жакет із підкресленою талією та імітацією баски – головним відкриттям Крістіана Діора і входив ще в першу колекцію бренду New Look – 1947 року.

Образ Сабіна доповнила чорними капроновими колготками, лаконічними туфлями на підборах, капелюхом-таблеткою з вуаллю, а також сумкою Lady Dior та сонцезахисними окулярами.

Сабіна Якубович / Фото: Getty Images

Днем раніше Сабіна Якубович була серед гостей шоу Schiaparelli. Польська модель відвідала модний показ у яскравій сукні та золоті. Вбрання було з довгими рукавами, драпуванням на спідниці та каптурі.

Сабіна Якубович / Фото: Getty Images

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