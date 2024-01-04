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У трендовій джинсовій спідниці та замшевих чоботях: акторка Кейт Гадсон сходила на інтерв'ю

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У трендовій джинсовій спідниці та замшевих чоботях: акторка Кейт Гадсон сходила на інтерв'ю

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Вона одягла одну з найвірусніших речей минулого року.

Акторка Кейт Гадсон відвідала ранкове щоденне телешоу Today на каналі NBC, щоб розповісти про свій майбутній альбом і недавні співи на закритому концерті в Колорадо.

(Щоб почути як співає Кейт – гортайте галерею праворуч)

Для інтерв'ю акторка одягла одну з найтрендовіших речей минулого року – довгу джинсову спідницю. Модель, яку носила Кейт, мала розріз спереду, завдяки якому було видно її розкішні замшеві чоботи.

Також Гадсон одягла смугасту трикотажну кофту та розпустила волосся.

Кейт Гадсон / © Getty Images
Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно з Кейт трапилася дивовижна історія – вона повернула своє старе дизайнерське весільне пальто, яке втратила 17 років тому.

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Дата публікації
Перегляди
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