У трендовій джинсовій спідниці та замшевих чоботях: акторка Кейт Гадсон сходила на інтерв'ю

Вона одягла одну з найвірусніших речей минулого року.
Акторка Кейт Гадсон відвідала ранкове щоденне телешоу Today на каналі NBC, щоб розповісти про свій майбутній альбом і недавні співи на закритому концерті в Колорадо.
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Для інтерв'ю акторка одягла одну з найтрендовіших речей минулого року – довгу джинсову спідницю. Модель, яку носила Кейт, мала розріз спереду, завдяки якому було видно її розкішні замшеві чоботи.
Також Гадсон одягла смугасту трикотажну кофту та розпустила волосся.
Нагадаємо, що нещодавно з Кейт трапилася дивовижна історія – вона повернула своє старе дизайнерське весільне пальто, яке втратила 17 років тому.
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