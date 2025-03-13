У трендовій коричневій шубі та окулярах: Гайді Клум на зніманнях шоу "Топмодель по-німецьки"

51-річна супермодель, а також відома телеведуча Гайді Клум розпочала нові знімання. Зірка приступила до роботи над новим сезоном реалітішоу "Топмодель по-німецьки", ведучою якого вона є, а також головною суддею та виконавчою продюсеркою шоу.

Знімання проєкту відбуваються у Каліфорнії і Гайді помітили в оригінальному образі під час роботи. Модель була одягнена у все коричневе, зокрема на ній була велика трендова шуба зі штучного хутра, а також шкіряні чоботи-ботфорти. Свій образ зірка доповнила великими окулярами, макіяжем та укладанням.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

У Instagram Клум показала також кілька селфі, де продемонструвала свій макіяж.

Гайді Клум / Фото: Instagram Гайді Клум

Гайді Клум / Фото: Instagram Гайді Клум

Це буде другий сезон за участю чоловіків. Переможець чи переможиця шоу отримає призи, зокрема спільну обкладинку та розворот у німецькому виданні Harper's Bazaar, грошовий приз у розмірі 100 тисяч євро та кампанію для L'Oréal. Також цього сезону участь у шоу приймає 51 учасник, такої кількості людей раніше не набирали у проєкт.

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