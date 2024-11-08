У трендовій шубі та з сумкою Jacquemus на плечі: Дженніфер Лопес заскочили фотографи

На артистці було вбрання у бохоестетиці.
Дженніфер Лопес одна із найстильніших знаменитостей, які мають розкішний вигляд як у звичайному житті, так і на червоній доріжці. Артистка завжди продумуємо свої образи до найдрібніших деталей, тому кожне її вбрання цікаво розглядати.
Наприклад, у ресторан Sadelle's у Нью-Йорку вона вирішила одягнути джинси від бренду Frame, проте поєднала їх із водолазкою від Intimissimi молочного відтінку. Такого самого молочного відтінку на ній була тепла шуба.
Аксесуари Дженніфер підібрала теж у тон вбрання, адже доповнила образ сумкою Jacquemus та круглими окулярами від Chloe. Її образ був трохи у бохоестетиці.
На Лопес також того дня були коричневі рукавички. Ймовірно, це саме та модель, яку вона носила в Нью-Йорку з ще одним цікавим луком – коричневим трикотажним костюмом із шортами та кардиганом від бренду Gucci.
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