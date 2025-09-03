У трендовому горошку і на шпильках: Карді Бі знову прийшла до суду в шикарному вбранні

Карді Бі / © Getty Images

У вівторок присяжні ухвалили одноголосне рішення — не вимагати від реперки відшкодування збитків за позовом на 24 мільйони доларів, поданим колишньою охоронницею Емані Елліс.

На суд Карді Бі прийшла, як вона любить — розкішна і гламурна. 32-річна артистка була одягнена у вбрання в горошок — один з головних принтів осені. На ній був чорний костюм від Модного дому Valentino, який включав жакет з бантом кольору фуксії та штани. Також вона доповнила вбрання туфлями на підборах і чорною блузою в горошок з жабо. Волосся Карді Бі зібрала у високу зачіску і зробила яскравий макіяж.

Нагадаємо, Емані Елліс подала до суду на Карді Бі за те, що реперка, за її словами, плювала на неї, використовувала расистські образи та подряпала обличчя нігтями. Сталося це все в лікарні 2018 року, коли Карді Бі була вагітна своєю першою дитиною. Емані Елліс працювала в закладі в охороні і вирішила зазнімкувати зірку на камеру, що вагітній жінці не сподобалося, і вона не добирала слів.

Однак у суді Карді Бі стверджувала, що між нею та Елліс сталася лише словесна суперечка. Вона заперечувала фізичну сутичку, посилаючись на свою вагітність.

Раніше Карді Бі з’явилася в суді у вбранні вартістю майже 6 тисяч євро від відомого бренду Giambattista Valli.