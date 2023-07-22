У трендовому кольорі літа: Ешлі Робертс сходила на вечірку в Лондоні

41-річна ексучасниця гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс, яка зараз працює на лондонському радіо, відвідала вечірку в Chiltern Firehouse. Знаменитість одягнула ефектну сукню рожевого кольору — наймоднішого відтінку цього літа.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Сукня Ешлі була на тонких бретельках, мала відкриту спину і драпування збоку на стегні, через що спідниця була асиметричною. А ось спина у цієї сукні була повністю відкритою. Автором вбрання є французський бренд Jacquemus.

Також образ вона доповнила рожевою сумкою із короткими ручками від Balenciaga, з якою її вже неодноразово бачили, а також гламурними мюлями зі стразами від Amina Muaddi.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи Ешлі Робертс на вулицях Лондона (57 фото)