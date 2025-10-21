У трендовому кольорі та з улюбленою сумкою: Блейк Лайвлі сфотографували папараці

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Американська акторка Блейк Лайвлі потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. Зірку культового серіалу «Пліткарка» помітили на вулиці, коли вона в стильному вбранні трендового винного кольору йшла у своїх справах.

Блейк була одягнена в сукню зі шкіри з довгими рукавами і кнопками. Спідниця у вбрання була довгою і зі складками, а ось на талії її образ доповнював корсет.

Також Блейк несла в руці бордову сумку улюбленого бренду Chanel і була взута в гламурні туфлі-човники Christian Louboutin, прикрашені різнокольоровими камінчиками. На обличчі у зірки був макіяж у ніжно-рожевих тонах, волосся вона уклала в улюблену зачіску з легкими локонами та одягла багато різних прикрас.

Блейк також показала ще один образ у своєму Instagram. На фото вона позувала в червоному костюмі з перфорацією від Elie Saab, а також туфлях з ремінцями від Chanel, які трохи нагадували культові Мері Джейн.

