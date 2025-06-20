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- Шоу-бізнес
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У трендовому тренчі та чорних табі: Майлі Сайрус помітили на вокзалі
Співачка Майлі Сайрус випромінювала справжній міський шик, коли її сфотографували папараці.
Американська прибула на вокзал Сент-Панкрас поїздом Eurostar із Парижа до Лондона.
Майлі була одягнена в зелений стильний тренч, чорний топ та джинси, які підвернула знизу. Також до образу для поїздки вона додала велику чорну сумку, сонцезахисні окуляри та табі — туфлі з розділеними пальцями.
Декількома днями раніше співачка проводила час у Парижі. Там відбувся її виступ, де вона не лише продемонструвала свої співочі таланти, а й вінтажні сукні від бренду Mugler — боді та мінісукню розшиті камінням.