У трендовому тренчі та чорних табі: Майлі Сайрус помітили на вокзалі

Майлі Сайрус / © Getty Images

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Американська прибула на вокзал Сент-Панкрас поїздом Eurostar із Парижа до Лондона.

Майлі була одягнена в зелений стильний тренч, чорний топ та джинси, які підвернула знизу. Також до образу для поїздки вона додала велику чорну сумку, сонцезахисні окуляри та табі — туфлі з розділеними пальцями.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Декількома днями раніше співачка проводила час у Парижі. Там відбувся її виступ, де вона не лише продемонструвала свої співочі таланти, а й вінтажні сукні від бренду Mugler — боді та мінісукню розшиті камінням.

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Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images