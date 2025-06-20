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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

У трендовому тренчі та чорних табі: Майлі Сайрус помітили на вокзалі

Співачка Майлі Сайрус випромінювала справжній міський шик, коли її сфотографували папараці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус / © Getty Images

Американська прибула на вокзал Сент-Панкрас поїздом Eurostar із Парижа до Лондона.

Майлі була одягнена в зелений стильний тренч, чорний топ та джинси, які підвернула знизу. Також до образу для поїздки вона додала велику чорну сумку, сонцезахисні окуляри та табі — туфлі з розділеними пальцями.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Декількома днями раніше співачка проводила час у Парижі. Там відбувся її виступ, де вона не лише продемонструвала свої співочі таланти, а й вінтажні сукні від бренду Mugler — боді та мінісукню розшиті камінням.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
137
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