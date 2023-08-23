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У трендовому жилеті та браслеті Tiffany & Co.: стильна Дженніфер Лоуренс вийшла на прогулянку з чоловіком

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У трендовому жилеті та браслеті Tiffany & Co.: стильна Дженніфер Лоуренс вийшла на прогулянку з чоловіком

Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні / Фото: Getty Images

Пара прогулювалася вулицею тримаючись за руки і базікавши.

Зірка серії фільмів Голодні ігри – акторка Дженніфер Лоуренс – потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли вийшла з чоловіком – директором художньої галереї Куком Мароні – на невелику прогулянку. Помітили їх у Верхньому Вест-Сайді – елітному районі міста.

Дженніфер одягла для прогулянки зручний та стильний образ, оскільки на ній були широкі штани від бренду The Row, а також білий трендовий жилет на ґудзиках.

Образ акторка доповнила гарним укладанням, великими сонцезахисними окулярами від Lu Goldie, а також босоніжками від The Row та великою сумкою Loewe. Також увагу привернув і браслет Лоуренс, оскільки він був Tiffany & Co. під назвою Swirl Cuff, а його вартість складає 1 425 доларів.

Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні / © Getty Images
Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні / Фото: Getty Images

Чоловік Дженніфер одягнув схоже як у неї вбрання, оскільки на ньому була біла футболка, темно-сині штани та кросівки. На очі чоловік одягнув сонцезахисні окуляри.

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