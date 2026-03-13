У трендових мереживних колготках: Гвінет Пелтроу здивувала вибором образу для появи на публіці

Гвінет Пелтроу / © Getty Images

Гвінет Пелтроу відвідала показ Модного дому Valentino Interferenze на сезон осінь-зима 2026, який провели у Палаццо Барберіні в Римі. Акторка прийшла на фешнподію у яскравій зеленій сукні, яка поєднувала ретро-шарм та сучасний гламур.

Вбрання акторки було коротким, виконане з тканини у принт та мало довгі рукави з манжетами. Волосся Гвінет розпустила, її макіяж був лаконічним, а головними акцентами луку стали аксесуари, які зірка додала до образу: трендові мереживні колготки, чорна сумка на ремінці та блакитні туфлі.

Гвінет Пелтроу / © Getty Images

Мереживні колготки знову на піку моди, а натхнення для створення образів із ними модники черпають із серіалів на кшталт «Бріджертонів» та романтичної класики «Буремного перевалу», який став найобговорюванішим фільмом початку року.