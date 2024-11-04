У трикотажних шортах та кардигані: Дженніфер Лопес з'явилася у стильному вбранні коричневого кольору

У такому вбранні суперзірку ми ще не бачили.
Красива Дженніфер Лопес прилетіла до Нью-Йорка, щоб просувати фільм Unstoppable за своєї участі. Її заскочили фотографи в районі Челсі, де вона з'явилася у несподіваному вбранні.
Дженніфер одягла коричневий костюм від бренду Gucci, який включав короткі трикотажні шорти та кардиган на ґудзиках. Поєднала це вбрання вона з коричневою водолазкою та прозорими капроновими колготками.
Також вона доповнила вбрання аксесуарами в тон: чоботами від Saint Laurent на високих підборах, сумкою від Gabine Leather трендового бордового відтінку, а також шкіряними рукавичками.
Це вже вдруге, коли за останні кілька днів вона з'являється у коричневому відтінку на публіці. Також у коричневій сукні-водолазці Дженніфер публічно підтримала Камалу Гарріс на виборах президента Америки. Вона відвідала мітинг у Лас-Вегасі.
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