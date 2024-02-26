У трикотажній кофті та леопадовій спідниці: ефектна Сальма Гаєк сходила на показ

Франсуа-Анрі Піно та Сальма Гаєк сходили на показ Bottega Veneta під час Тижня моди в Мілані.

57-річна акторка з'явилася на показі у чорному трикотажному топі та спідниці у принт леопарда, яку поєднувала з грубими чорними черевиками на платформі. В руках у Сальми була чорна сумка з плетеної шкіри, на шиї золотий ланцюг, блискуче довге волосся вона розпустила і уклала гарними кучерями, а також зробила гарний макіяж очей і підкреслила губи нюдовою помадою.

Франсуа-Анрі Піно та Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Її чоловік Антуан був у темно-синьому пальті, білосніжній сорочці та синіх штанах, а також взутий у чорні туфлі на грубій підошві. Пара разом позувала фотографам.

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