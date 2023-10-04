У трикотажній мінісукні та шкарпетках: дочка Мілли Йовович відвідала модний показ бренду Miu Miu

15-річна дочка Мили Йовович та Пола Андерсона знову сама з'явилася на світському заході.

Юна модель відвідала показ нової колекції бренда Miu Miu весна-літо 2024, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Знаменитої мами з Евер не було на фотоколлі, але на шоу цього бренду вона з'являється не вперше, оскільки вже кілька років є їхнім обличчям.

Для заходу Евер обрала сіру трикотажну мінісукню, підвернула рукави, а також одягла сірі шкарпетки. Взута вона була в балетки, а в руці тримала милу мінісумку.

Волосся дівчина накрутила у легкі локони, а на обличчі зробила дуже лаконічний та практично непомітний макіяж, а ось нігті нафарбувала синім лаком.

Евер Андерсон / Фото: Getty Images

Також до цього образу вона додала сіру куртку на блискавці, прикрашену вишивкою бісером у вигляді квітів.

Евер Андерсон / Фото: Getty Images

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