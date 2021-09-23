У трикотажній спідниці з високим розрізом: учасниця шоу "Холостяк-11" похизувалася модним осіннім луком

Джессіка Чегі поповнила свій гардероб стильною обновкою.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі, похизувалася перед шанувальниками модним осіннім образом. На відео красуня постала у кремовому трикотажному костюмі, який складався із кроптопу з довгими рукавами та спідниці довжини міді.

Спідниця мала високий розріз з ґудзиками, який дозволив Джессіці продемонструвати стрункі ноги.

Лук вона доповнила кросівками, зеленою сумочкою та білим жакетом, який накинула на плечі.

"Осінь. Вона робить зустрічі коротшими, обличчя сумнішими, самотність помітнішою. Але вона робить слова теплішими, поцілунки міцнішими, а любов, любов не залежить від пори року.

Осінь - це кава з корицею, кленове листя, різнокольорові, як частину дитячого малюнка, теплі, ніжні плюшки з ваніллю і тонкий запах диму… Осінь - час тих, хто любить мріяти", - написала під фото Чегі.

Нагадаємо, минулого разу Джес показала фото з відпочинку, на якому вона позувала в екстравагантному купальнику з принтом. Зверху вона одягла білу туніку-халат. На очах у Чегі були окуляри, а в руці вона тримала склянку.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

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